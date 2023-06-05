İtfaiyeden gençlere yönelik eğitimler sürüyor
DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ VE KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ İLE KURULAN GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA EKİBİNE ‘KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI’ İLE ‘YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ’ EĞİTİMİ VERİLDİ.
DÜZCE 05.06.2023, 14:47
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent konseyi Kadın Meclisi ile kurulan gönüllü arama kurtarma ekibine ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı’ ile ‘Yangına Müdahale Teknikleri’ eğitimi verildi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitimlere, Mart ayında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.
Düzenlenen eğitim programında İtfaiye Müdürlüğünün uzman personelleri tarafından ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı’ ve ‘1. Seviye Yangına Müdahale Teknikleri’ konularında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.