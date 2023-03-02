İtfaiyeden aldıkları eğitimle canlar kurtardılar

DÜZCE(İHA) – Düzce İtfaiyesinden 2020 yılında eğitim alan ve deprem bölgesinde onlarca can kurtaran gönüllü arama kurtarma ekibi, itfaiye personeline teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

2020 yılında Düzce İtfaiyesi tarafından verilen Arama Kurtarma eğitimleri sayesinde deprem bölgesine giderek birçok can kurtaran Hendek Dikmen Mahallesi gönüllü arama kurtarma ekibi, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye ekiplerinden aldıkları eğitimin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Dikmen mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, bu sayede birçok canı enkaz altından kurtardıklarını ifade etti.

"Eğitimin önemini görmüş olduk"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Dikmen Mahallesi gönüllü arama kurtarma ekibine teşekkür ederek; "Bugün burada gönüllü ekibimizi misafir ediyoruz. 2020 yılında bir arama kurtarma faaliyeti esnasında mahalle muhtarımız ile tanışmıştık. Daha sonrasında Gölyaka Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile mahalle halkına yangına müdahale ve arama kurtarma teknikleri konusunda eğitim vermiştik. Kendileri afet bölgesine giderek orada arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Birçok canı enkaz altından sağ olarak çıkaran muhtarımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha tecrübe etmiş olduk" dedi.

"Eğitimler bizim için çok faydalı oldu"

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz Düzce itfaiyesi sayesinde bir çok can kurtardıklarını ifade ederek; "Biz 2020 yılında Dikmen Mahallesi olarak gönüllü itfaiye ekibini kurduk. Bizim için eğitimler çok önemliydi, Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğünden destek istedik. Eğitimler bizim için çok faydalı oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız deprem felaketini duyar duymaz bölgeye gittik, bir çok canı sağ salim kurtardık. Buna vesile olan Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.