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İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı
DÜZCE’DE İSTİNAT DUVARININ İÇİNE SIKIŞAN KEDİ, DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KURTARILDI.
DÜZCE 21.10.2020, 16:23
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Düzce’de istinat duvarının içine sıkışan kedi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Düzce’nin Esentepe Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarına sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak doğal yaşam alanına kavuştu.
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