banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'da
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
Milyon dolarlık fosillerle ne yapıyorlardı?
“Herkes yetkisini bilecek”
“Herkes yetkisini bilecek”
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı

DÜZCE’DE İSTİNAT DUVARININ İÇİNE SIKIŞAN KEDİ, DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KURTARILDI.

DÜZCE 21.10.2020, 16:23
1
İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı

Düzce’de istinat duvarının içine sıkışan kedi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Düzce’nin Esentepe Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarına sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak doğal yaşam alanına kavuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3