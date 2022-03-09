İtfaiye binasında sona eliniyor

Düzce Belediyesi tarafından bölgenin en iyi itfaiye teşkilatını kurulması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda inşaatı devam eden İtfaiye binasında dış cephesi tamamlandı.

İtfaiye Müdürlüğü modernizasyon çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi, yeni teçhizatlar, modernize edilmiş son teknoloji araç ve gereçlerin envantere eklenmesinin ardından başlattığı modern itfaiye binası yapım çalışmalarında da sona yaklaştı. 2 bin 400 metrekare alana sahip hizmet binasının iç zemin ve yer döşemeleri tamamlandı. Pencerelerinin takıldığı yeni hizmet binasının iç kapıları da takılmak için gün bekliyor.

Dış cephesi yapılıyor

Modern itfaiye hizmet binasının elektrik ve su bağlantıları yapılırken önümüzdeki günlerde de doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilecek. Dış cephe kaplama çalışmalarına başlanırken kısa süre içinde itfaiye binasının dış cephesi ile ilgili tüm işlemler biterek iç tefrişat ile ilgili çalışmalara ağırlık verilecek. Diğer taraftan itfaiye binasının yanında bulunan 108 metrekare su deposunun yapımı da tamamlandı. Çoban mevkiinde yapımı devam eden Düzce Belediyesi İtfaiyesi Hizmet Binasını tamamlandığında yaşanabilecek olaylara daha kısa sürede müdahale etme kabiliyeti yakalayabilecek.