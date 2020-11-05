İtfaiye binası ihalesini belediye şirketi BELTAŞ yapacak
DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİ BİNASI İÇİN YAPILAN İHALE SONUÇLANDI. YENİ BİNA İÇİN YAPILAN İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN ŞARTLARI YERİNE GETİRMEMESİNDEN ÖTÜRÜ İHALEYİ İKİNCİ FİRMA OLAN DÜZCE BELEDİYESİ ŞİRKETİ BELTAŞ ALDI.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Teşkilatının yeni binası için yapılan ihale sonuçlandı. Yeni bina için yapılan ihaleyi kazanan firmanın şartları yerine getirmemesinden ötürü ihaleyi ikinci firma olan Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ aldı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası yapım ihalesi gerçekleşti. İhalede en düşük ikinci fiyatı veren Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ aldı.
Çoban mevkiinde yaklaşık 2 bin 400 metre kare alan üzerinde yapılacak yeni itfaiye binası için ihalenin sonuçlanması ile birlikte derhal çalışmalar başlayacak ve Düzce modern itfaiye binasına ve teşkilatına en kısa zamanda kavuşacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni itfaiye binasının ihalesini yaptıklarını belirterek , “İtfaiye teşkilatı can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan bir birim. İtfaiye teşkilatımız yangın ve afetle karşı karşıya kalır kalmaz her zaman diliminde hazır bulunması gerekir. Olaylarda zamanla yarışılıyor, anında müdahale etmek, can kaybının yaşanmaması adına önemli. Bu noktada üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeni binamız ile hem itfaiye teşkilatımıza hem de Düzce’mize bir eser kazandırmış olacağız. Allah afetlerden korusun, itfaiye binamız Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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