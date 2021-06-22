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İtfaiye binası açık artırmayla satılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki Azmimilli ve Arapçiftliği Mahallelerinde konumlanan 2 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık teklif usulü arttırmayla gerçekleştirilecek ihale 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilecek.

DÜZCE 22.06.2021, 17:44
İtfaiye binası açık artırmayla satılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki Azmimilli ve Arapçiftliği Mahallelerinde konumlanan 2 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık teklif usulü arttırmayla gerçekleştirilecek ihale 6 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Düzce Belediye Başkanlığı’na ait olan ve Azmimilli Mahallesinde bulunan İtfaiye Binası arsası ile Arapçiftliği Mahallesinde bulunan arsa ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık teklif usulü arttırmayla yapılacak satış ihalesi 6 Temmuz 2021 Salı günü düzenlenecek. Taşınmazların muhammen bedeli ise 4 milyon 828 bin 814,50 TL olarak açıklandı.

Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacak olan ilk ihale saat 15.00’da Arapçiftliği Mahallesinde 139 ada 8 parselde bulunan arsaya yönelik yapılacak. Tahmini bedeli 416 bin 454,50 TL olan arsanın geçici teminat bedeli ise 12 bin 493,64 TL olarak belirlendi.

Saat 15.30’da yine aynı yerde gerçekleşecek olan mevcut itfaiye binasının bulunduğu Azmimilli Mahallesi 220 Ada 1 Parsel konumlu arsa ihalesinde tahmini bedel 4 milyon 412 bin 360 TL, geçici teminat bedeli ise 132 bin 370,80 TL olarak belirlendi.
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