İstihdam atamaları yapılan gençlere seminer

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında iken reşit olarak ayrılarak istihdam atamaları yapılan gençlere iş hayatına uyum semineri verildi.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruma ve bakım altındaki öğrenciler arasından 18 yaşını dolduran öğrencilerin istihdam atamaları yapıldı. Bu çerçevede Düzce’de ki çeşitli kurum ve kuruluşlara yerleşen gençlere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda ’iş hayatına uyum semineri’ düzenlendi.