İsrafla mücadeleyi küçük yaşta öğreniyorlar

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ‘Temiz Şehir Düzce’ kampanyası çerçevesinde ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına yönelik israfla mücadele eğitimleri devam ediyor.

Düzce Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, her kulvarda sağlıklı ve temiz bir Düzce için başlatılan ‘Temiz Şehir Düzce’ projesinin gelecek nesillere aktarılarak israfla mücadelede farkındalığın arttırılması çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlük, sıfır atık eğitimleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir şehrin gelecek nesillere bırakılması adına başlatılan eğitimlerde son olarak TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

İsrafın önlenmesi, atık yönetimi dahilinde doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi gibi başlıkların ele alındığı eğitimlerde müdürlük personelleri slaytlar eşliğinde minik öğrencilere bilgiler aktardı.

Düzce Belediyesinin çevreci maskotu ‘Fındıkcan’ın da farkındalığı arttırmak ve israfın önlenmesine dikkatleri çekmek adına katıldığı eğitimlerde kendilerine aktarılan bilgileri can kulağı ile dinleyen öğrenciler, keyifli zaman geçirmeyi de ihmal etmedi.