İşletmeler için e-Belge’ye geçiş zorunlu

Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, e-Belge’ ye geçmesi gereken mükelleflerin, vergisel anlamda cezai işlemlere maruz kalınmaması için başvurularını tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. Günümüz iş dünyasında geleneksel yöntemler gün geçtikçe yerini dijital platformlara bırakıyor. Son yıllarda teknolojik yazılımlar çoğaldıkça hem verimlilik hem de iş hızı artışı sağlanıyor. Bu da firmaların e-dönüşüm uygulamalarına olan ilgisini artırıyor.

“GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura yani e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır" diyen Feyza Akdemir, "2022 yılında 3 milyon TL ve üzeri brüt satış cirosu olan tüm mükelleflerin sektör farkı bulunmaksızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-fatura geçiş zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Akdemir, "2022 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL olan Gayrimenkul & motorlu araç alım, satım ve kiralama yapanlar, internet ortamında mal veya hizmet satışı yapanların da e-Fatura/e-Arşive geçiş zorunluluğu bulunmaktadır." diyerek e-Fatura uygulamasına dahil olan sektör farkı olmaksızın 2022 yılında 500 bin TL satış cirosu olan firmaların da e-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir" dedi.

"İş ve finans yükü hafifliyor"

Akdemir, Bilsoft Yazılım olarak bu geçiş sürecinde oluşacak iş ve finans yükünü en aza indirgemek ve esnafın yanında olmak adına e-kontör hediyeli e-Fatura programına tam entegre bulut tabanlı ön muhasebe programlarıyla destek vermeye devam edeceklerini aktardı.