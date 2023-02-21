İskenderun ve Serinyol’a konteyner kentler Düzce’den

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin öncülüğünde Hatay’ın İskenderun ve Serinyol ilçelerinde çocuk parkı, otopark, yemekhane ve çok amaçlı salonların yer alacağı konteyner kentler kurulacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Düzce Valiliği de bölgelere acil barınma ihtiyacı olan konteyner kentlerin kurulması için harekete geçti. Düzce Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği konteyner kentlere İstanbul Üsküdar Belediyesi’de destek verecek. Bu çerçevede Hatay’ın İskenderun ilçesinde 500, Serinyol ilçesinde de 100 konteyner ev yapılacak. Konteyner kentlerde oyun parkı, otopark, yemekhane ve çok amaçlı salonlarda kurulacak. Bir ay içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak olan konteyner kentlerin projeleri de çizildi.