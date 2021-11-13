İşçilerden kadına şiddete hayır farkındalığı

Düzce’de fabrika işçileri farklı bir etkinliğe imza attı. 25 Kasım Kadına Şiddeti önleme ve farkındalık günü dolayısıyla çalışanlar hazırladıkları pankartları ellerine alıp, makine başına geçti ve kadına yönelik şiddeti önlemek için farkındalık oluşturdular.

Düzce’de Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları 25 Kasım Kadına şiddeti önleme ve farkındalık günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Kadına şiddeti protesto etmek için fabrika bahçesinde toplanan işçiler, kadın mesai arkadaşları ile birlikte bir süre alkışlarla şiddet uygulayanları protesto ettiler. Ardından da hazırladıkları pankartları ellerine alan işçiler fabrikada mesaiye başladılar. Ancak işçiler burada da farkındalık oluşturmaya devam etti. Makineleri başında pankartları kaldıran işçiler, kadına uygulanan şiddetin bitirilmesi için çağrı yaptılar.

Delta Alfa Fabrikası işçi temsilcisi Sedat Mıhçı yaptıkları farkındalık çalışması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kadınlarımız bizim için değerli. Onlar annelerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız, eşlerimiz, çocuklarımızın anneleri. Onlara uygulanan şiddeti protesto etmek için böyle bir farkındalığa imza attık. Umarız artık kadına uygulanan şiddet son bulur. Bizim bu farkındalık çalışmamıza destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları 25 Kasım’a kadar bir dizi etkinlik yaparak kadına uygulanan şiddete dikkat çekmeye çalışacak.