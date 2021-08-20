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İşçiler çadırlarında aşı oldu

DÜZCE (İHA) – Mevsimlik tarım işçisi olarak Düzce’ye gelen işçilere Düzce Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince konakladıkları çadırlarında aşı çalışmaları yapıldı.

DÜZCE 20.08.2021, 16:19
İşçiler çadırlarında aşı oldu

DÜZCE (İHA) – Mevsimlik tarım işçisi olarak Düzce’ye gelen işçilere Düzce Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince konakladıkları çadırlarında aşı çalışmaları yapıldı.

Düzce’de başlatılan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığınca oluşturulan ekipler, fındık sezonunda Düzce’ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları noktada aşılama yaptı. Çadırlara giren ekipler, aşı olmak isteyen işçilerin aşılarını yaptı. Gece geç saatlere kadar köylerde çalışmalarını sürdüren mobil aşı ekipleri Gölyaka ve Çilimli’de fındık toplayanları aşılamaya devam ediyor.

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