banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce’ye müftü yardımcısı olarak atandı

DÜZCE(İHA) – Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, 7 yıllık görevinin ardından Düzce İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

DÜZCE 20.06.2021, 16:45
İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce’ye müftü yardımcısı olarak atandı

DÜZCE(İHA) – Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, 7 yıllık görevinin ardından Düzce İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

Düzce İl Müftü Yardımcılığına yeni bir isim atandı. Bu kapsamda Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde 7 yıldır ilçe müftüsü olarak görev alan Talha Demirkaya, Düzce İl Müftü yardımcılığına atandı. İscehisar Belediyesi 7 yıldır ilçede görev alan İlçe müftüsüne veda programı düzenleyerek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Düzce’nin yeni İl müftü yardımcısı Talha Demirkaya’nın Düzce’de ki görevine 21 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493