İşbirliği için Polonya’dan geldi

Polonya’nın Kazimierz Wielki Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, Avrupa Birliği ERASMUS+ Staff Mobility (Personel Hareketliliği) dahilinde Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü’nü ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Doç. Dr. Yusuf Akemoğlu’nun hazırladığı ziyaret programı çerçevesinde Dr. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç ile bir araya gelip fakülte hakkında bilgi aldı. Dr. Öğr. Üyeleri Mehmet Kart ve Ayşe Kart öncülüğünde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Şahin ve bölüm öğretim üyeleri ile tanışan ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan misafir öğretim üyesi, bölüm araştırma görevlilerine yönelik seminer de verdi.

Kampüs ziyareti ve MEB’e bağlı özel eğitim okullarını gezerek programını tamamlayan Dr. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, Düzce Üniversitesi’nin kendisine gösterdiği yakın ilgi için teşekkürlerini iletti.