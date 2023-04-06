İşaret diliyle okuma yazma öğreniyorlar

Düzce Belediyesi çatısı altında hizmet veren BELMEK, kurulan özel sınıfta okuma yazma bilmeyen işitme engelli vatandaşlar için eğitimlere başladı. Aziziye Mahallesi’ndeki BELMEK binasında başlayan derslerde iki kurs eğitmeni okuma yazma öğrenmek isteyen bireylere ders veriyor.

Düzce Belediyesi BELMEK çatısı altında devam eden kurslara branş eklemeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik verilerek düzenlenen branş derslerine son olarak işitme engelli bireyler için okuma yazma sınıfı kurulması eklendi ve derslere başlandı. Okuma yazma bilmeyen işitme engelli bireylere, bir okuma yazma öğretmeni ve bir de işaret dili öğretmeni ile verilen derslerde bilgiler işaret dili tercümesi ile kursiyerlere aktarılıyor.

İşitme engelli olup okuma yazma öğrenmek isteyen her yaştan vatandaşın kurslara dahil olabileceği yapılan açıklamada yer alırken Aziziye Mahallesi’nde bulunan BELMEK Merkez Binasına başvuruda bulunacak her vatandaş için derslerin devam edeceği belirtildi.