İş yaşamıyla ilgili başarı tavsiyeleri

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Sektör Öğrenci Buluşmaları programında alının da uzman kişiler öğrencilere iş yaşamı ile ilgili tavsiyelerde bulundular.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Sektör Öğrenci Buluşmalarının ikincisi, alanında uzman konukların katılımıyla İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın ilk konuşmacısı TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Başkanlığı Genel Satın alma Müdürü Özgür Serdar Çam, Türk uçak tarihi, havacılık ve uzay sanayinin kuruluşu, yurt içi ve yurt dışı yerleşkeleri, bağlı ortaklıkları, uçaklar, helikopterler ve füzeler hakkında bilgilendirmede bulundu. 1923’te Vecihi Hürkuş’la başlayan Türk havacılığının, bilgi ve teknolojik birikimiyle dünyada artık söz sahibi olduğuna dikkat çeken Çam, ülkemizin uçağını, helikopterini, uydusunu, İHA’larını, hatta jet motorunu ürettiğini ifade ederek, tüm öğrencileri staja, mezunları ise mühendis yetiştirme programına başvurmaya davet etti.

Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi İsmail Penbegüllü, güç trafoları ve testleri başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksek gerilim teknolojileri ve mühendislik hizmetleri alanında çalıştıklarını belirten konuşmacı, “Önemli olan tanınmış veya yurt dışı üniversitelerden mezun olmak değil, üniversite eğitiminde kendini geliştirmektir. Şirket olarak öğrenci kulüplerinde ve sosyal hayatında aktif öğrencileri tercih ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Motor firması Ar-Ge Sorumlusu Ümit Yavuzarslan ise elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve şarj sistemleri konulu sunumuyla programa katkı sağladı. Ürettikleri elektrikli motor ve bisikletleri 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Ümit Yavuzarslan, sektördeki deneyimlerini katılımcılara aktardı. Çalışma hayatında öğrencileri yoğun iş gücünün beklediğine işaret eden davetli konuşmacı, mezunların kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini, meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etmelerini, sabretmelerini ve bir alanda uzmanlaşmalarını tavsiye etti.