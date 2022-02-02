İş sahibi olmak bu kurslarla daha kolay

El emeğini gelire çevirecek kurslar başlıyor. El Sanatları Eğitim Merkezi açılacak yeni kurslarla kursiyerlere el emeklerini, yeteneklerini geliştirerek ekonomik gelir sağlamak amacıyla 14 farklı kurs açmaya hazırlanıyor. Kurslara kayırla ise devam ediyor.

Düzce’de binlerce kişiye yeni gelir kapıları açan ve yeteneklerini geliştirerek, hem yeni iş olanakları hem de boş zamanlarını değerlendirecek kurslar açan El Sanatları Eğitim Merkezi yeni döneme de hızlı başlıyor. Bu kapsamda takı tasarımcısı, çocuk dış giyim dikimi, kadın üst giysileri dikimi, pastel boya resim, guaj boya resim, giyim üretimi, kaligrafi(güzel yazı), savatlı gümüş işlemeciliği, mermer ve taş kaplama, ahşap hediyelik eşya, aşçı yardımcısı, ahşap oyuncak yapımı, dokuma konfeksiyon ve kazaziye kursları açacak. El Sanatları Eğitim Merkezinde açılacak kurslar en az 1 ay ile 5 ay arasında sürecek ve kurs sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek. Gündüz kursları sabah 09.00 ile 14.00 ve 09.00-16.00 saatleri arasında akşam kursları ise 16.00-20.00 saatleri arasında devem edecek.

Kayıtlar ise Düzce El sanatları Eğitim Merkezine 14 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.