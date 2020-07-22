Son Dakika
İş Kulübü’nde toplu iş görüşmeleri başladı
DÜZCE VALİLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ VE DTSO İŞBİRLİĞİYLE KURULAN DÜZCE İŞ KULÜBÜ’NDE İŞ GÖRÜŞMELERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.
DÜZCE 22.07.2020, 16:31
6
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve DTSO işbirliğiyle kurulan Düzce İş Kulübü’nde iş görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.
Motor firmasıyla yapılan anlaşma gereği 60 kişilik istihdam için 30’ar kişilik gruplar halinde adaylar ile görüşmeler Düzce İş Kulübü Hizmet Binasında yapılıyor. Ön oryantasyon ve iş bilinci eğitimlerinden oluşan eğitim paketiyle işverenlerin işbaşı eğitim aşamasında daha az zaman kaybetmeleri ve çalışanların daha hızlı işe adapte olmaları amaçlanıyor.
30 kişilik ilk grubun eğitim çalışmaları sırasında DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar da hazır bulunarak hem firma yetkililerine hem de adaylara başarılar dilediler.
25°
açık
Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:44
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25