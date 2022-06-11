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İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz yıllarda açılan iş kulübü, 2022 yılı içerisinde bin 336 kişiyi iş sahibi yaptı.

DÜZCE 11.06.2022, 10:53
İş Kulübü bin 336 kişiye iş buldu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz yıllarda açılan iş kulübü, 2022 yılı içerisinde bin 336 kişiyi iş sahibi yaptı.

Düzce Valiliği, Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., İŞ-KUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan İş Kulübü, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde iş bulmak için kulübe başvuran binlerce kişi ile birebir görüşerek istedikleri işe göre yönlendirme yapan kulüp, 2022 yılı içerisinde genel başvuru talepleri sonrasında bin 336 kişiye işverenin talebi ile eşleştirilerek işe yerleştirilmesi sağlandı.

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