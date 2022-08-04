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İş insanı Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) –Düzce’de kendisine ait otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Haydar Suat Öztürk(58) gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE 04.08.2022, 15:28
İş insanı Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) –Düzce’de kendisine ait otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Haydar Suat Öztürk(58) gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce’de D-100 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde bulunan kendisine ait otelin jeneratöründen elektrik akımına kapılan otel sahibi Haydar Suat Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öztürk, Merkez Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk’ün cenazesi kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına konularak şehir mezarlığına götürüldü. Cenaze namazına Öztürk’ün ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

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