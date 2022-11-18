İş hayatında beden dili ve imajın önemi konuşuldu

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği, “İş Hayatında Beden Dili ve İmajın Önemi” adlı çevrim içi söyleşi, İnsan Kaynakları Danışmanı Tuğba Kuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda; imaj, beden dili, jest ve mimik kullanımı, kıyafet seçimi gibi iş hayatında önemli pek çok husus detaylı olarak ele alındı. İnsan Kaynakları Danışmanı Tuğba Kuş, ilk izlenimin çok kıymetli olduğunu ve bu nedenle de mülakatlarda hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Kıyafet seçimindeki renklerin, ellerin duruş ve konumunun, göz temasının mülakatlarda ve iş hayatının her alanında dikkat edilen unsurlar olduğunu aktardı.

Duygusal zeka ve liderlik ilişkisini de açıklayan Kuş, fikir ve duruş ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Beden dilinin nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler paylaşan konuşmacı, örneklerle ilk görüşme konusunda bilgiler verdi. Son olarak Düzce Üniversitesi öğrencilerinin beden dili, jest ve mimikler, mülakat teknikleri ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplayan Tuğba Kuş, konu hakkında kitap önerileri vererek programı sonlandırdı.