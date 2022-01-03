İş hayatında başarının sırları anlatıldı

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu tarafından iki gün süresince düzenlenen etkinlikte Güney Sevindik, Ahmet Deniz, Ceren Tuna ve Mehmet Erkek öğrencilerle buluştu.

Online gerçekleştirilen programda, davetli konuşmacılar öncelikle kendi iş hayatlarına giriş hikayelerinden bahsederek girişimcilere tavsiyelerde bulundular. Gerekli eğitimlerin alınması ve staj yapılmasının önemi üzerinde duran konuşmacılar, network kurmanın bir işe girmenin temelini oluşturduğunu belirterek, öğrencilerin özellikle üniversite eğitimi alırken çevrelerini geniş tutmaları, sektör temsilcileriyle tanışmaları sayesinde daha kolay referans bulabileceklerini dile getirdiler.

Muhasebe, vergi, işe alım, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar programları gibi farklı alanlarda da bilgi sahibi olmanın önemine vurgu yapan konuklar, network kurmak içinse mutlaka bir topluluğun parçası olunması gerektiğine işaret ettiler. Ayrıca dijital kimlik oluşturma ve sosyal ağı da geniş tutma tavsiyesinde de bulundular.

İşe başlarken; düzgün iş planı oluşturma, uygun iş bölümü yapma, ekip oluşturma, hedef koyma aşamalarından söz eden konuşmacılar, başardıkça motivasyonun artmasından dolayı iş fikrini büyütmekteki motivasyonun öneminin altını çizdiler. Her sektörün kendine göre riskleri olduğunu belirten davetli konuklar, olumsuz sonuçlardan da tecrübe kazanılabileceğini söylediler.

Kendi başarı hikayelerinden de örnekler veren konuşmacılar, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden gelen soruları da cevaplandırarak kariyer planlama ve iş hayatında başarılı olma konularında önemli bilgiler aktardılar.