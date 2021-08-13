İnsanlar var olduğu sürece bitmeyecek meslek

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Nejla Özmen, Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk kez öğrenci alacak Aşçılık programı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Aşçılık eğitimi alan öğrencilerin, iş ve kariyer hayatlarında sahip olacakları avantajlara değinen Nejla Özmen, “Aşçılık programında ön lisans eğitimi alan öğrencilerin sahip oldukları en önemli avantaj, insanlık var olduğu sürece önemini hiçbir zaman yitirmeyecek bir sektör olan yiyecek-içecek alanında yetkinlik sahibi olmalarıdır. Günümüz dünyasında teknoloji geliştikçe, belirli meslek gruplarının yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalması, gıda alanı için pekte mümkün görünmemekte ve aksine sektörün bu süreçte ciddi dönüşümler sağlayarak, alanında yenilikçi bakış açılarını geliştiren ve kullanan nitelikli kişilere olan ihtiyacını sürekli arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İş bulma ve deneyim problemlerini yaşamayacak”

Dr. Öğretim Üyesi Özmen, “Aşçılık programından mezun olan öğrencilerin iş ve kariyer hayatlarında sahip olacağı diğer bir avantajın ise, üniversite mezunu birçok gencin yaşadığı iş bulma ve deneyim problemlerini yaşamayacak olmalarıdır. Henüz öğrenci iken sektörün istediği niteliklerde bir personel olarak kendilerini yetiştirip iş arayan değil, aranan bir personel vasfı kazanacak olmalarıdır. Ayrıca Aşçılık programında ön lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Gıda Mühendisliği bölümlerinde yer alan lisans programlarına dikey geçiş yapabilme fırsatını da yakalayabilecektir” şeklinde konuştu.

Programı tercih edecek öğrencilerin kişisel özellikleri

Programı tercih edecek öğrencilerin başarılı olabilmesi için merak eden, araştıran, okuyan, estetik ve düzen algısı yüksek olan, ekip çalışmasına yatkın bireyler olması gerektiğine işaret eden Özmen, yenilikçi, eleştirilere açık, iletişim becerileri güçlü, disiplinli ve en önemlisi temizlik bilici gibi özelliklerin bir kısmına sahip olan öğrencilerin sadece bu programda değil, program sonrası iş ve kariyer hayatlarında da başarılı birer şef olabileceklerini sözlerine ekledi.

Aşçılık programının, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olduğunu belirten Özmen, sadece bölüme ait dersliği, donanımlı uygulama mutfağı ve sunum teknikleri için restoran alanı ile tüm altyapı olanaklarının öğrencilere sunulacağına dikkat çekti.

Öğrencilerin mezun olduklarında, Aşçılık ve Gastronomi ilgili temel kavramlar ve aşçılık sanatının farklı yemek kültürleri ile olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacaklarını ifade eden Nejla Özmen, “Mezunlarımız; aşçılık mesleğinde temel olarak kullanılan et, balık, tavuk, sebze, meyve, yağlar, kuru baklagiller, süt, yumurta gibi beslenme bilimi açısından önemli temel besin maddelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine hâkim olabilecek, yemek pişirme ve sunma sürecinde izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili önemli bilgiler edinebilecekler. Sağlıklı beslenme ilkeleri ve sunum ölçütleri, temel aşçılık ve yemek pişirme teknikleri, uygulanacak değişik pişirme usulleri ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olacak öğrencilerimiz, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gibi birçok yetkinlik kazanarak mezun olabilecekler” diyerek açıklamalarına devam etti.

Geniş iş olanakları

Programdan mezun öğrencilerin “Aşçı” unvanı ile okul, hastane, fabrika, ordu, özel iş yerleri, yemek fabrikaları, otel, restoran, gemi, uçak mutfaklarında çalışabileceği gibi yabancı dilini geliştiren ve dünya mutfaklarında beceri kazanmış olanların rahatlıkla yurt dışında da iş bulabileceğini söyleyen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, ayrıca öğrencilerin ders programları içinde aldıkları girişimcilik eğitimleri ile devlet desteklerinden yararlanarak kendi restoranlarını ve iş yerlerini açabileceklerinin de altını çizdi.