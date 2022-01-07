İmam hatip okulları arası hafızlık yarışması düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde bulunan İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulları arasında hafızlık yarışması düzenledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü kent genelinde imam hatip okulları arasında hafızlık yarışması düzenledi. Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Müdür Yardımcıları Turan Şahin, Talha Cebeci ve Din Öğretimi Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü İsmail Atay, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle ve beğeniyle izlendi.

İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen Hafızlık Yarışmasında birinci Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Hamza Gönültaş, ikinci Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Emir ve üçüncü Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kerem Ali Güner oldu.

İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Akif İnce birinci, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berat Gürbüz ikinci ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Çetinkaya üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Katılım Belgeleri ve Ödülleri Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Müdürlük yöneticileri tarafından takdim edildi.