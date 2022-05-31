Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
İlkokul öğrencilerine spor malzemeleri verildi
DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Akçakoca’da ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri teslim edildi.
DÜZCE 31.05.2022, 10:21
DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde Akçakoca’da ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri teslim edildi.
Düzce’de bulunan onlarca okula Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde eksik olan konular üzerinde desteklemeler devam ediyor. Son olarak Akçakoca Uğurlu İlkokulu’nda öğrencilerin spor konusunda eksikliklerinin teslim edilmesinin ardından okula Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından spor malzemeleri teslim edildi. Uğurlu İlkokulu’nda ki öğrenciler teslim edilen spor malzemeleri ile spor yapabilecek.