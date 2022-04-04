İlkokul öğrencilerine drama eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesini ziyaret eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine drama ve etkileşimli kitap okuma eğitimi verildi.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Düzce İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, personellerin Kütüphaneler Haftası’nı kutladı. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı mutlu olan kütüphane görevlileri, öğrencilere drama eğitimi verdi. Drama eğitmeni Hülya Nigar Atar tarafından verilen eğitimde, drama ve etkileşimli kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.