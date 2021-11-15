İlkokul öğrencileri geleceklerine adım attılar

Düzce’de öğrenciler Orman İşletme Müdürlüğü’nden aldıkları fidanları toprakla buluşturarak geleceklerine yatırım yaptılar.

Düzce’nin Çilimli İlçesi’ne bağlı Topçular İlkokulu öğrencileri, dünyada bir dikili ağacım olsun kampanyası ile öğretmenleri Nursel Yıldır eşliğinde orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden aldıkları fidanları toprakla buluşturdular. Topçular İlkokulu bahçesine ve köyde bulunan alanlara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen çam, kayın ağaçları diken öğrenciler, dikili ağaçları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

Fidan dikiminin ay boyunca devam edeceği de öğrenildi.