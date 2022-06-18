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İlkokul fiziksel etkinlik oyunları etkinliği yapıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de ilkokulların katılımıyla İlkokul Fiziksel etkinlik yarışmalarında 3 bin 502 öğrenci katıldı.
DÜZCE 18.06.2022, 10:14
DÜZCE(İHA) – Düzce’de ilkokulların katılımıyla İlkokul Fiziksel etkinlik yarışmalarında 3 bin 502 öğrenci katıldı.
Okul Sporları 2021-2022 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları ilçelerde 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde ilkokulların katılımıyla gerçekleştirildi. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla; ilkokullar arasında “Geleneksel Çocuk Oyunları” düzenlendi.
Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmalara Akçakoca’dan 645, Cumayeri’nden 499, Çilimli’den 538, Gümüşova’dan 733, Gölyaka’dan 729, Kaynaşlı’dan 361 öğrenci katılım gösterdi.