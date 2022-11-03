İlk müdahaleyi öğretmenler yapacak

DÜZCE (İHA) – Düzce ilk yardım eğitim merkezinde öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda okullarda oluşabilecek yaralanmalara ilk müdahaleyi öğretmenlerin bilinçli bir şekilde yapabilmesi içi başlatılan ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk yardım eğitim merkezinde 10 bin okul projesi çerçevesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Öğretmenlerin son derece ilgileri ile hızla devam eden eğitimler çerçevesinde Düzce’de yaklaşık 7 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilecek.