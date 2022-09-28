İlk kez katıldılar 4 oldular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali yarışmalarına ilk defa katılan Düzce Spor Akademisi 4. oldu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Fırat nehri üzerinde bu yıl beşincisini düzenlediği Rumkale Su Sporları festivaline ilk defa katılım sağladı. 13 ülke ve 38 şehirden gelen yaklaşık bin 350 sporcunun katıldığı festivalde Düzce Spor Akademisi 4’ü kadın olmak üzere 18 sporcu ile Düzce’yi temsil etti.

Dragon bot, su topu ve yüzme branşlarında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Su Sporları Festivalinde Düzce Belediyesi Spor Akademisi Dragon branşının grup aşamasında rekor derece yaparak yarı final grubuna katılma hakkını elde etti. Yarı finalde de başarılı bir şekilde yarışan Düzceli sporcular, final etabında 6 takım arasında ilk defa girdiği müsabakalardan 4. olarak önemli bir başarı elde ederek adını duyurdu.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, Özel Kalem Müdürü Cihan Ünal ve Spor Akademisi Sorumlusu Tamer Elmacı’nın da katıldığı festivalde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Düzce’ye ait yöresel ürünler sepeti hediye edilerek Başkan Özlü’nün selamları iletildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sporculara hitaben “Özellikle sizin müsabakanızı da takip ettim, rekorunuza şahit oldum. Faruk (Özlü) Bey’e selamlarımı iletin” diyerek Spor Akademisi sporcularını tebrik etti.