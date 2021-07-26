İlk kez antik tiyatroya gelen öğrenciler hayran kaldı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören çocuk ve gençleri ağırlayarak gün yüzüne çıkan tarihle buluşturdu.

Düzce Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi öğrencileri, Batı Karadeniz’in Efes’i olarak nitelendirilen Prusias ad Hypium Antik Kentinin tarihi tiyatrosunu ilk kez görme fırsata buldu. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Bahçeşehir’deki 16 Gençlik Merkezi öğrencisi, 6 gönüllü genç ve 4 Gençlik Liderini Antik tiyatroda ağırladı. Milattan önce 3. Yüzyıla dayanan antik tiyatroya hayran kalan öğrenciler ve gönüllü gençler, Düzce Belediyesi kazı ekibine yardım etmeyi de ihmal etmedi.

Konuralp Antik Tiyatro’ya hayran kalan öğrencilere kazı alanı ziyaretinin ardından Konuralp Bey Otağ Çadırında ikramlarda bulunuldu. Gençlik Merkezi öğrencileri, Düzce’nin tarihinin ortaya çıkmasını sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederek herkesi Düzce’ye davet etti.