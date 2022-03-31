İlim yuvası hizmete girdi

Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, yapımında Düzce Belediyesinin katkısı olan Karaca Mahallesi Kuba Cami Bayan Kur’an Kursunun açılışına katıldı.

Başkan Faruk Özlü’nün yakından ilgilendiği ve yapımına katkı sağladığı Kuba Cami Bayan Kur’an Kursu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Başkan vekili Hüdaver Gösterişli katıldı.

Açılışta konuşan Gösterişli, “Çocuklarımıza ve kadınlarımıza dinimizin ve ahlakımızın aktarılacağı bu güzel eğitim ve ilim yuvasının yapımında emeği geçenlere, maddi manevi destek veren Başkanımız Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

Kuba Cami Bayan Kur’an Kursunun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursun yapımında büyük desteği olan Başkan Özlü’nün plaketini vekili Hüdaver Gösterişli aldı.