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İlçenin dört bir yanında çöp kovaları yerleştirildi
CUMAYERİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE ELEKTRİK DİREKLERİNE ÇÖP KOVASI YERLEŞTİRDİ
DÜZCE 13.08.2020, 09:56
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DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde elektrik direklerine çöp kovası yerleştirdi.
Cumayeri’nde temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçenin dört bir yanında temizlik işleri müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat esasına uygun olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde bazı noktalarda çöplerin yoğun olduğunu fark eden ekipler, elektrik direklerine çöp kovaları yerleştirildi. Bu çalışma ile ilçede çöplerin yoğunluğu azalması bekleniyor.
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