İlçelere sokak hayvanları üniteleri kurulacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında sokak hayvanları ile ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıdan çıkan sonuç hem hayvanseverleri hem de vatandaşları sevindirecek.

Başkan Özlü, sokak hayvanlarının tedavi edilmesi, bakımı ve kısırlaştırılması için ilçelerde ilkyardım ve kısırlaştırma ünitelerinin kurulacağını kaydetti. Düzce il genelinde sokak hayvanları ile ilgili yaşanan tüm olumsuzluklar ve yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı. Toplantıda Türkiye’ye örnek olacak uygulamanın da hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

Düzce Belediyesinin Kurtsuyu mevkiinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yükünün hafifletilmesi ve ameliyatlara ağırlık vermesi için çalışma başlattıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İlçelerimizin tümünde en az 300 metrekarelik bir alan Orman Müdürlüğünden tahsis edilecek. Bu tahsis edilen alanların alt yapısını İl Özel İdaremiz yapacak ve binanın yanı sıra bu alanın etrafını da kapatacak. Ardından belediyelerimiz devreye girerek mahalle ve köylerdeki sokak hayvanlarını bu İlkyardım ve Kısırlaştırma Ünitelerinde tedavi altına alacak. Türkiye’de örneği olmayan bu uygulama ile vatandaşlarımızın şikâyetleri azalacak, hayvanseverlerin de talepleri karşılanmış olacak” ifadelerinde bulundu.

Muhtarlardan destek alınacak

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin hastane, ilçelerdeki ünitelerin de sokak hayvanları için sağlık ocağı gibi olacağını kaydeden Faruk Özlü, “Düzce’mizde tüm ilçe ve beldelerimizle birlikte bir hareket başlatıyoruz. İl genelinde atılım yapacağız. Köylerimiz de dahil olmak üzere tüm sokak hayvanlarını bakıma alacağız. Bu noktada muhtarlarımızdan da destek alacağız. Onlarla toplantılar yaparak yapılacak olan İlkyardım ve Kısırlaştırma Ünitelerine hayvanların getirilmesi için yardımcı olmalarını isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sokak Hayvanları İlkyardım ve Geçici Ünitelerinin yerlerin tahsis edilmesinin ardından 60 gün içinde yapılmasının öngörüldüğünü söyleyerek kısa sürede Düzce merkezde yavru sokak hayvanları için de bir uygulamaya gideceklerini kaydetti.