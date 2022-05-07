İlaçlar e-Twinning projesi ile zehir olmaktan çıkacak

Uğur Okulları Düzce Kampüsü’nün de içinde bulunduğu 6 ilden 7 farklı okulun ortak olduğu e-Twinning projesi ile evlerde atık haline gelen ilaçların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacak.

Uğur Okulları Düzce Kampüsü’nün de ortak olduğu 6 farklı ilden 7 farklı okul katıldığı e-Twinning projesine 10 öğretmen ile 52 öğrenciden oluşan ekip katıldı. Proje çerçevesinde çöpe atılan ve doğaya ciddi anlamda zarar veren atık ilaçlar için, ilaç toplama kampanyası düzenlendi. 6 İlde eş zamanlı olarak yapılan kampanya ile sıfır atık için özellikle evlerde çöplere atılan çok sayıda ilacın doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesi yönünde çalışma başlatıldı. İlaç toplama kampanyasının bir yıl boyunca devam etmesi planlanırken Uğur Okulları Düzce Kampüsü Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Bilgin proje için çağrıda bulundu. Bilgin yaptığı çağrıda; “Tarihi geçmiş veya kullanmadığınız ilaçlarınız varsa sizler de okullarımızdaki ilaç toplama standına ulaştırabilirsiniz” dedi.

Projede Uğur Okulları Düzce Kampüsünün yanı sıra, Kocaeli’den Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi, Darıca Fen Lisesi, Elazığ Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Burdur Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çanakkale Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi yer alıyor.