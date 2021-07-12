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İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında Düzce’nin de olduğu 18 il müdürü ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya bakan Derya Yanık’ta katıldı.

DÜZCE 12.07.2021, 10:19
İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi
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DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında Düzce’nin de olduğu 18 il müdürü ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya bakan Derya Yanık’ta katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının altıncısında Karadeniz Bölgesi’nde bulunan il müdürleri ile toplantı düzenlendi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk’ünde katıldığı toplantıda, iller arasında tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ve iyi proje örneklerinin yaygınlaştırılması konuşuldu. Toplantıya Bakan Derya Yanık’ta katılım sağlarken; Amasya, Artvin, Bayburt, Bartın, Bolu, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak il müdürleride katılım sağladı.
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