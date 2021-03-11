İl Bağımlılıkla Mücadele toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İl Bağımlılıkla Mücadele toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzce’de bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadele de paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın yanı sıra, ilgili kurum müdürleri de katılım sağladı.