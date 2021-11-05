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İklim şartlarında hayatta kalabilecek arı ırkına ve çeşitliliğine vurgu yaptı

DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, son günlerdeki iklim değişimleri ve çevresel kirlenmenin, bal arılarının yaşam süreci ve üretim performansını önemli düzeyde etkilediğini bildirdi.

DÜZCE 05.11.2021, 17:12
İklim şartlarında hayatta kalabilecek arı ırkına ve çeşitliliğine vurgu yaptı

DÜZCE(İHA) – Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, son günlerdeki iklim değişimleri ve çevresel kirlenmenin, bal arılarının yaşam süreci ve üretim performansını önemli düzeyde etkilediğini bildirdi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayına konuşmacı olarak katıldı. Sürdürülebilir bir yaşam için arıların önemini Türkiye’nin her yerinde anlatan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, sağlıklı bir eko sistemin devamı için çok önemli olan arıların ürettiği ürünlerin de insan sağlığı için bir o kadar önemli ve ihtiyaç duyulan besinler olduğunu söyledi.

Arılar üzerine yaptığı çalışmalarla ülkemizde ve dünyada önemli başarılara imza atan Kekeçoğlu, çalıştayda “Ülkemizde Bal Arısı Irkı, Ekotiplerinin Tescili ve Koruma Çalışmaları” isimli sunumuyla bal arısı ırk ve ekotiplerindeki çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, bu çeşitliliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyadaki bal arısı ırklarının yanı sıra ülkemizdeki bal arısı ırkları ile ilgili de bilgi veren Kekeçoğlu, Türkiye’de farklı bal arısı ırkları ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve tescil işlemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bal arısı ırkı ve ekotiplerinin sürdürülebilir çevre ve doğanın güvencesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Farklı bal arısı ırk ve ekotiplerinin değişen klimatik koşullara karşı direnci de farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle bal arısı biyolojik çeşitliliği çok önemlidir. İleride oluşabilecek yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı ırklar hayatta kalırken, şartlara dayanamayan ırklar yok olacaktır. Bir diğer deyişle değişen iklim şartları nedeniyle ortaya çıkan hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ırklar yaşamına devam edebilecekken, dayanıksız bal arısı ırkları yok olacaktır. İşte bu nedenle farklılıklar sürdürülebilir bal arısı popülasyonu dolayısıyla sürdürülebilir tarımsal faaliyetler için son derece önemlidir. Son günlerdeki iklim değişimleri ve çevresel kirlenme, bal arılarının yaşam süreci ve üretim performansını önemli düzeyde etkilemektedir” ifadelerine yer verdi.

Arıların sürdürülebilir yaşam için doğada da çok önemli roller üstlendiğini dile getiren DAGEM Müdürü Meral Kekeçoğlu, “Ormanlar ve arılar arasında karşılıklı bir yarar söz konusudur. Dünyada en önemli tozlayıcı böcek olan arılar, tozlaşmayı sağlayarak toprağı koruyan otsu ve odunsu bitkilerin yayılmasında önemli rol üstlenmektedir. Arılar birkaç yıl görev yapmazsa endemik bitkiler yok olur. Bu bağlamda Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu üniversitesinin ihtisaslaşma kapsamına arıcılığı almış olması son derece yerinde bir adım olmuş. Bu sayede, özellikle tozlaşması arılar tarafında yapılan orman bitkileri korunacak ve daha verimli üretim mümkün olacaktır” dedi.

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