İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce il Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Düzce’de Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Mamure köyünde akşam saatlerinde şüpheli hareketler sergileyen A.Y. isimli şahsın kullandığı Düzce plakalı otomobil seyir halinde iken durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilirken şahsa ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan Jandarma Trafik ekiplerince 10 bin 522 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edilmiştir. Olayla ilgili olarak ise adli tahkikat başlatıldı.