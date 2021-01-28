İki otomobil kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

Düzce’de meydana gelen kazada D-100 karayolu ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinden D-100 Karayolu Öztürkler Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine seyreden A. Ç. İdaresindeki 34 NG 4772 plakalı Peugeot marka otomobil ışıklı kavşaktan geçerken karşısına çıkan S. S.’nin kullandığı 34 MSE 64 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bankete çıkarken kazada otomobil içinde bulunan S.Ç. yaraladı. Yaralı S.Ç.’ye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.