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İki ayda 89 kişi işe yerleştirildi

Düzce Belediyesi, İş-Kur, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile istihdama katkı sağlamak amacıyla BELKA bünyesinde kurulan İş Kulübü, hizmete girdiği günden bu yana 891 kişiyi iş sahibi yaptı. İş Kulübü sadece 2 aylık süreçte 89 kişiye iş buldu.

DÜZCE 13.10.2021, 09:59
İki ayda 89 kişi işe yerleştirildi

Düzce Belediyesi, İş-Kur, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile istihdama katkı sağlamak amacıyla BELKA bünyesinde kurulan İş Kulübü, hizmete girdiği günden bu yana 891 kişiyi iş sahibi yaptı. İş Kulübü sadece 2 aylık süreçte 89 kişiye iş buldu.

İstihdam alanları oluşturmak, yeni iş imkanları sağlamak ve iş arama sürecinde vatandaşların kendini ve beklentilerini doğru tanımlayabilmesi için oluşturulan İş Kulübü kısa süre içinde elde ettiği iş bulma başarısıyla Düzcelilerin de güvenini kazandı. Yaklaşık iki yıl içinde 2 bin 267 kişinin başvuru yaptığı İş Kulübü bu süre zarfında 891 kişiyi yeteneklerine göre iş sahibi yaptı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELKA bünyesindeki İş Kulübü, uzman kadrosuyla son iki ay içinde başvuru yapan 89 kişiyi işe yerleştirme başarısını elde etti. Öte yandan İş Kulübü, işverenlerinde de çalışanlarına ve işe alacağı adaylarına eğitimler vermesi için olanak da verirken paydaşları ile birlikte Düzce’de istihdamın artmasını, işsizliğin azalmasını sağlıyor.

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