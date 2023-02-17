İhtiyaçlar ilk elden ulaştırılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinden Düzce’ye getirilen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan ‘Sosyal Market’ uygulamasıyla Kahramanmaraş depreminin ardından Düzce’ye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Bu çerçevede kente getirilen depremzedelerin evlere yerleştirilmeleriyle birlikte harekete geçen ekipler, kendilerine ulaşan talepleri tek tek inceleyip, gıdadan giyime, hijyen malzemesinden bebek ve çocuk bakım malzemelerine kadar çeşitli ürünleri hazır hale getiriyor.

Ardından, hazırlanan malzeme kolilerini araçlara yükleyen ekipler, sırasıyla tüm depremzedeleri yerleştirildikleri mekanlarda ziyaret ederek, ihtiyaçları olan malzemelerin teslim edilmesini sağlayarak Düzce Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu kendileri ile paylaşıyorlar.