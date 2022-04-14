İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ve Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran Öztürk ve Sat, ilçe ilçe köy köy dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hazırlanan Ramazan kolileri de Öztürk ve Sat tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.