İhtiyaç sahiplerine elektrik desteği verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve manevi destek vermeye devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, elektrik tüketim desteği çerçevesine 3 bin 133 haneye destek verdi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Ramazan ayında yüzlerce ailenin yüzünü güldüren vakıf, Nisan ayında düzenli olarak merkezi yardım alan ailelere de elektrik tüketim desteği çerçevesinde maddi destek verdi. İl genelinde 3 bin 133 haneye toplamda 425 bin 318 lira 50 kuruş elektrik tüketim desteği sağlandı. Hak sahipleri indirimli fatura ödemelerini gerçekleştiriliyor.