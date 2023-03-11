İhtiyaç sahipleri için kendi ürünlerini sattılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde Samandere ve Çakırsayvan öyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAÇAKDER) yöneticileri ihtiyaç sahipleri için hayır panayırı düzenlediler.

SAÇAKDER, yönetimi ve üyeleri Beyköy Beldesinde ki pazar yerinde hayır panayırı kurdular. Kurulan panayırda dernek tarafından yardımlaşma ve ihtiyaç sahipleri için bölgede üretilip yetiştirilmiş çeşitli ürünler satıldı.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç’da derneğin hayır panayırını gezdi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.