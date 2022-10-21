İhtiyaç sahibi anne ve bebeklerini mutlu ettiler

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde doğum yapan ihtiyaç sahibi anne ve bebekleri Kızılay mutlu etti.

Kızılay, yeni doğan bebeklerin ve doğum yapan annelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu çerçevede Kızılay gönüllüleri, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yeni doğum yapmış olan ihtiyaç sahibi anne ve bebeğini ziyaret ederek yardımda bulundu.

Kızılay Düzce Şubesi gönüllüleri, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kürşad Öneç ve Hastane Başmüdürü Fatma Şahin eşliğinde yaptıkları ziyarette, ihtiyaç paketini anneye hediye etti. Gönüllülerin anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, anne ve bebeğine de sağlıklı yıllar dileğinde bulundu.