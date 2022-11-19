İhtiyaç sahibi ailelere maddi destekler verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan yardımlar devam ediyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Kasım ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Bu çerçevede, bu ay Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı aylığı bağlanan bin 709 kişiye 2 milyon 658 bin 491 lira, engelli yakını aylığı bağlanan 111 kişiye 145 bin 976 lira 11 kuruş ve engelli aylığı bağlanan bin 199 kişiye 1 milyon 826 bin 84 lira 20 kuruş olmak üzere toplam, 4 milyon 630 bin 551 lira 31 kuruş ödeme yapıldı.