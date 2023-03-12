İhtiyaç sahibi 4 bin 289 haneye destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi 4 bin 289 haneye 5 milyon 134 bin 950 lira destekte bulundu.

Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında durmaya devam eden Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ailelere mart ayı ödemelerini gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde 4 bin 289 haneye toplamda 5 milyon 134 bin 950 lira ödeme yapıldı.