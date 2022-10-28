İhtisaslaşma alanında tecrübe ve iş birliği

DÜZCE(İHA) – Artvin Çoruh Üniversitesi, "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı dahilinde, ihtisaslaşma alanı tıbbi ve aromatik bitkiler alanında tecrübe ve iş birliği çalışmaları için Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Koordinatörlüğü akademisyenlerinden oluşan heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret etti. Ziyarette, bölgesel kalkınma, bilimsel araştırma ve ortak projeler başta olmak üzere birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer eşliğinde, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM)Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun, DAGEM’in faaliyetleriyle ilgili sunumuna katılan konuk heyet, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ziyaretiyle programlarına devam etti. DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve DÜBİT yetkilileri tarafından Merkezin nitelikli test ve analiz hizmetleri hakkında bilgilendirilen Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyenleri, sonrasında Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulamanın gerçekleştirildiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik araştırma merkezi olduklarını belirten Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programlarının da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Son olarak Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (DÜTAGAM) ziyaret eden konuk heyet, çevre alanında özellikle tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmalarla bölgeye rol model olan Merkezde incelemelerde bulundu. DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut ve Merkez yetkilileri; tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi ile tarımsal kompost gübre ve malç üretimi hakkında bilgi ve deneyimlerini anlatarak tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve nihai ürüne dönüşmesi noktasında yapılan örnek çalışmalardan bahsettiler.

Artvin Çoruh Üniversitesi heyeti; Düzce Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma alanındaki deneyimlerini yerinde gözlemleyip ilerleyen zamanlarda karşılıklı iş birliği projeleri gerçekleştirmek istediklerini belirterek kendilerine yakın ilgi gösteren Düzce Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.