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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
İhracat ve ithalat arttı
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,6, ithalat ise yüzde 44,6 arttı.
DÜZCE 31.05.2022, 10:52
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 42,6, ithalat ise yüzde 44,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce’de ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 34 milyon 670 bin dolar, ithalat yüzde 44,6 artarak 26 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti.